Capocotta, ritorna Dar Zagaia: nasce Zeta Beach, il nuovo chiosco LGBTQ+ delle sorelle Vichi

La spiaggia di Capocotta, situata tra Castel Porziano e Torvaianica, rappresenta uno dei tratti costieri più affascinanti e tutelati del litorale romano.

Capocotta: un’oasi naturale e simbolo di inclusività

La spiaggia di Capocotta, cuore della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano, è un luogo storico per il naturismo e la comunità LGBTQ+.

Inserita nel 1996 nella Riserva Naturale Statale del Litorale Romano, questa zona si estende per circa 45 ettari ed è rinomata per le sue dune ben conservate e per essere un punto di riferimento per la comunità naturista e LGBTQ+.

Negli ultimi anni, le concessioni balneari relative ai chioschi presenti su questa spiaggia sono state al centro di numerose vicende amministrative e giudiziarie.

La battaglia per le concessioni balneari

Dopo anni senza bandi pubblici, Roma Capitale ha rinnovato l’assegnazione dei chioschi, scatenando polemiche e cambiamenti nella gestione.

Dopo oltre due decenni senza bandi pubblici, nel marzo 2024 Roma Capitale ha pubblicato un avviso per l’assegnazione di tre lotti (A, B e D) per la gestione dei servizi sulle dune di Capocotta, con contratti di affidamento della durata di sei anni, rinnovabili una sola volta.

Tra i chioschi interessati, “Dar Zagaia” ha occupato un posto di rilievo nella storia della spiaggia. Gestito per 25 anni dalla famiglia Vichi, il chiosco era noto per la sua atmosfera inclusiva e per essere un punto di ritrovo significativo per la comunità LGBTQ+. Tuttavia, nel maggio 2024, la famiglia Vichi ha perso la gara per la gestione del chiosco, superata per un margine minimo dalla società napoletana Pianelli s.r.l., specializzata nella gestione di stabilimenti balneari.

L’amarezza della perdita di Dar Zagaia

Dopo 25 anni, la famiglia Vichi perde la gestione dello storico chiosco a favore di una società napoletana, scatenando delusione tra i frequentatori.

La perdita della gestione ha suscitato amarezza e preoccupazione tra i frequentatori abituali della spiaggia, timorosi che l’essenza inclusiva e libera di “Dar Zagaia” potesse andare perduta. Nonostante ciò, il bando comunale sottolineava l’importanza di garantire l’inclusività verso il naturismo e la comunità LGBTQ+, riconoscendo il valore storico e sociale di tali realtà nella zona.

Nel dicembre 2024, Roma Capitale ha pubblicato un nuovo bando per l’assegnazione dei lotti C ed E, precedentemente esclusi, con l’obiettivo di ricostruire e concedere in uso i chioschi distrutti da eventi naturali e vandalici. Il bando prevedeva la ricostruzione dei chioschi a spese dei concessionari, con la possibilità di scomputare tali costi dal canone annuo previsto.

Un nuovo bando e una seconda occasione

Il Comune pubblica un nuovo bando per i lotti rimasti: tra i partecipanti, le sorelle Vichi con il sostegno del Circolo Mario Mieli.

In questo contesto, le sorelle Vichi, sostenute dal Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli, hanno partecipato al bando per il lotto C, precedentemente noto come “Settimo Cielo”.

Nasce Zeta Beach: l’eredità di Dar Zagaia continua

Vincendo la gara per un nuovo chiosco, la famiglia Vichi riporta l’inclusività a Capocotta con “Zeta Beach”, pronto ad aprire il 1° luglio 2025

La loro proposta, denominata “Zeta Beach”, mirava a creare uno spazio che continuasse la tradizione di inclusività e accoglienza per la comunità LGBTQ+, in linea con la storia di “Dar Zagaia”. La loro offerta è risultata vincente, permettendo così alla famiglia Vichi di tornare a gestire un chiosco su quella spiaggia tanto amata .​

La riapertura di “Zeta Beach” è prevista per il 1° luglio 2025, con l’obiettivo di offrire un luogo di ritrovo che celebri la diversità e promuova l’inclusione, mantenendo viva l’eredità di “Dar Zagaia” e adattandola alle esigenze contemporanee.