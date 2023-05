Camminare, il super farmaco che combatte depressione e ansia

Roma si prepara a camminare per la salute: domenica 21 maggio alla Grande Valle della Caffarella si terrà l’iniziativa “Italia in movimento day”. Una camminata aperta a tutti e organizzata dal neurologo e scrittore Rosario Sorrentino.

Proprio il dottor Sorrentino racconta ad Adnkronos l’importanza della camminata, un vero super farmaco per combattere ansia e depressione.

Lo scopo della manifestazione, lanciata con gli slogan “Tanto movimento poche medicine’ perché “camminare è un super farmaco”, sarà quello di promuovere l’attività fisica, dalla camminata alla corsa per dare una scossa al sistema immunitario e donare benessere alla mente.

Spiega Rosario Sorrentino, la camminata e la stessa manifestazione prevista domenica 21 maggio al parco della Caffarella, sono “un atto concreto per promuovere una biologia positiva e la prevenzione con l’obiettivo di conquistare un equilibrio e una stabilità sia fisica che mentale”.

Un vero farmaco, con solo effetti benefici, tanto che lo stesso Sorrentino afferma che “Personalmente non consiglio, ma prescrivo l’attività fisica ai miei pazienti – sottolinea Sorrentino – perché è un vero e proprio farmaco. Agisce sulla dopamina, sulla serotonina, sulle endorfine. Su tutta una chimica che aiuta a focalizzarsi sul pensiero positivo. È uno stimolo di tipo biologico che sollecita la plasticità cerebrale. E aiuta il cervello a cambiare assetto, configurazione biologica. Agisce come antidepressivo, come ansiolitico”.

Camminare non fa bene solo al cervello, ecco gli otto benefici principali

Quando andiamo a camminare, freniamo i geni dell’obesità. I ricercatori americani dell’Università di Harvard hanno esaminato 32 geni in oltre 12 mila persone, per determinare in che misura contribuissero all’obesità, e si sono imbattuti in una scoperta: l’azione di quei tratti di Dna era addirittura dimezzata nei partecipanti allo studio che facevano una camminata a passo svelto per circa un’ora al giorno.

Camminando diminuisce la voglia di dolce. Stavolta la ricerca arriva dall’Inghilterra; gli scienziati hanno scoperto che con 15 minuti di camminata al giorno riduce la voglia di mangiare cioccolato.

Un’ora di camminata “brucia” un piatto di pasta. Camminando per un’ora, alla velocità di almeno 3,5 chilometri orari, si bruciano all’incirca 255 calorie. Accelerando e arrivando a 5 chilometri all’ora, si consumano in media 391 calorie (l’equivalente di un abbondante piatto di pasta al pesto).

Ciao artrite. Sono diverse le ricerche in tutto il mondo che hanno scoperto come la camminata riduca il dolore correlato alle artriti e che ne previene l’insorgere. Camminare aiuta i muscoli che sostengono le ginocchia e i fianchi, punti del nostro corpo più sensibili all’osteoartrosi.

Più difese immunitarie. Uno studio su oltre mille persone ha concluso che camminare rinforza le difese del nostro sistema immunitario allontanando l’influenza e i malanni di stagione. Chi si è dedicato per una ventina di minuti (almeno cinque giorni alla settimana) è stato provato che ha avuto il 43% in meno di giornate di malattia durante l’anno rispetto a quelli che si esercitavano una volta alla settimana o meno.

La grande scoperta arriva da uno studio dell’American Cancer Society, incentrato per la prima volta sulla camminata e condotto su 73.615 donne in menopausa tra i 50 e i 74 anni. Lo studio ha quantificato la riduzione del rischio di sviluppare cancro al seno: era inferiore del 14% in chi la praticava sette o più ore alla settimana.

Fare attività aerobica per almeno 30 minuti, secondo le indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità, previene malattie come diabete e Alzheimer.

Infine, camminare combatte ansia e depressione. L’attività fisica porta immediato sollievo alla depressione migliorando l’umore perché rilascia endorfine, le sostanze del buonumore.

Appuntamento dunque domenica 21 maggio, alla Grande Valle della Caffarella a Roma, con “Italia in movimento day”.

