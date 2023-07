Camera, più soldi ai capigruppo: sì da Centrodestra e M5S

(Adnkronos) – Via libera all'aumento di indennità per i capigruppo alla Camera con il sì di Centrodestra e Movimento 5 Stelle. A quanto viene riferito all'Adnkronos, si sono invece astenuti Pd, Verdi-Sinistra e Roberto Giachetti di Iv. L'aumento di indennità è pari a 1269,34 euro netti. Si tratta di un'operazione a saldo invariato che non pesa sul bilancio della Camera ma che riguarda la gestione dei fondi dei gruppi parlamentari, si spiega, e che è stata presa dall'ufficio di presidenza di Montecitorio. —[email protected] (Web Info)

