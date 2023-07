Caldo africano, oggi meteo Italia da bollino rosso: domani Nord respira

(Adnkronos) –

Nuova giornata dominata dal caldo africano e dall'afa in Italia, con un lungo elenco di città da bollino rosso per l'hot storm portata dall'anticiclone Caronte. Sono 23 le città che oggi, mercoledì 19 luglio 2023, rientrano nella categoria con l'allerta 3, con condizioni meteo pericolose non solo per soggetti fragili, anziani e bambini. L'elenco comprende Ancona, Bar, Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Il quadro meteo – caratterizzato da temperature superiori a 40 gradi al centro, al sud e sulle isole – nella giornata di oggi rimane sostanzialmente invariato rispetto agli ultimi giorni. Il ricorso ai condizionatori è stato ovviamente massiccio, come si può intuire anche dal livello record dei consumi elettrici. Alle 14 di ieri è stato raggiunto il picco del 2023, con consumi che hanno toccato il massimo dell'anno a 57,21 Gw, secondo quanto emerge dai dati disponibili sull'app di Terna, la società che gestisce la rete elettrica. Lunedì 17 luglio era stato toccato un picco a 56,67 Gw. Il massimo storico era stato a luglio 2015 con consumi pari a 60,5 GW. La situazione potrebbe mutare parzialmente al nord a partire da domani, giovedì 20 luglio. Resteranno da bollino rosso Ancona, Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo. Si profila un calo delle temperature a Bologna, Brescia, Torino, Trieste, Venezia e Verona, che scenderanno al livello di allerta 1 (bollino giallo). Bollino giallo in arrivo anche a Milano, che per oggi rimane arancione. Il dominio di Caronte, al nord, verrà messo in discussione dal peggioramento del meteo e dall'arrivo della pioggia: secondo le previsioni, ecco violenti temporali dalle Alpi verso la pianura. Centro e Sud, anche giovedì, al sole e al caldo. —[email protected] (Web Info)

© Riproduzione riservata