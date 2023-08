Calciomercato record, Chelsea prende Caicedo per 133 milioni

(Adnkronos) – Il Chelsea acquista il centrocampista Moises Caicedo dal Brighton per 115 milioni di sterline (133 milioni di euro), cifra record per il calcio inglese. Il 21enne talento dell'Ecuador era anche nel mirino del Liverpool ma ha preferito i blues come destinazione. Il giocatore firmerà un contratto di 8 anni con il club londinese. L'accordo prevede che il cartellino venga valutato di base 100 milioni di sterline, i rimanenti 15 milioni sono legati a bonus facilmente raggiungibili. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

