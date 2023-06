Calciomercato, Milan vende Tonali: derby con Inter per Frattesi, Lukaku e Milinkovic

(Adnkronos) – Sandro Tonali al Newcastle. Il Milan si fionda su Davide Frattesi e sfida l'Inter. Il duello rossonerazzurro sul calciomercato 2023 può coinvolgere anche Romelu Lukaku, che al Chelsea potrebbe rientrare solo per ripartire. L'Inter, intanto, saluta Edin Dzeko che si accasa al Fenerbahce mentre la Juve congeda Angel Di Maria. Tra news e rumors, il calciomercato si accende in particolare per la trattativa destinata a portare Tonali dal Milan al Newcastle. Dopo l'incontro tra il club e gli agenti del centrocampista rossonero per capire come regolarsi in caso di interessi formali di squadre importanti sul giocatore, è arrivata l'offerta concreta del Newcastle. Il club inglese ha presentato un'offerta monstre di ingaggio a Tonali e ha raggiunto l'accordo economico con il giocatore, trovando la sua volontà nell'accettare la destinazione. Una scelta dettata anche dall'apertura del Milan alla cessione. Il Newcastle è arrivato a offrire al Milan 70 milioni più 5 di bonus, secondo quanto riporta Sky Sport. Il Milan ha controproposto 80 milioni per l'ok definitivo. In queste ore la società inglese sta valutando la possibilità di inserire ulteriori bonus, in modo da arrivare alla cifra di 80 milioni richiesta dal Milan. Manca davvero l'ultimo sforzo da parte del Newcastle per chiudere la storia tra Tonali e il Milan (ora che si è arrivati alla fase formale di offerte e accettazioni, i contatti sono continui) e ribadire ancora una volta la forza dirompente della Premier sul mercato. Il Newcastle ha presentato una maxi offerta per convincere Tonali: dalle prime indiscrezioni si parla di un contratto di 6 anni da 8 milioni netti all'anno più 2 di bonus (attualmente al Milan il centrocampista guadagna 2 milioni e mezzo all'anno). Una proposta che ha convinto il calciatore ad accettare. Con Tonali vicino al trasferimento al Newcastle, il Milan è costretto a guardarsi intorno per individuare il suo sostituto. Frattesi sarebbe l’uomo giusto e i rossoneri sarebbero pronti a sfidare Inter e Juventus per averlo. Se il Milan cederà in tempi brevi Tonali alle proprie condizioni (80 milioni di euro), allora potrebbe accontentare il Sassuolo che – vista l’asta che si è creata – ha chiesto 40 milioni di euro per il giocatore. A centrocampo potrebbe nascere un altro derby per Sergej Milinkovic-Savic: il serbo della Lazio piace alle milanesi e, come ogni estate da qualche anno a questa parte, viene accostato anche alla Juventus. Il Milan deve anche puntellare il reparto offensivo e per l'attacco spunta il nome di Romelu Lukaku, che potrebbe rimanere a Milano ma cambiare casacca dopo l'annata all'Inter. Balla anche il nome di Marcus Thuram, in uscita dal Borussia Moenchengladbach. In attacco, anche l'Inter deve muoversi. Da oggi c'è ufficialmente una casella vuota: Dzeko saluta e va in Turchia al Fenerbahce. Non sorprende nemmeno l'addio di Di Maria alla Juventus, alla scadenza del contratto annuale e alla fine di un'avventura non proprio ricca di soddisfazioni. Dalla Serie A, dopo Tonali, potrebbe andar via con destinazione Premier League anche Il portiere dell'Empoli Guglielmo Vicario, vicinissimo al trasferimento al Tottenham: L'estremo difensore piaceva tanto all’Inter che aveva pensato a lui in caso di addio di André Onana, ma è stato raggiunto un principio di intesa verbale tra i due club sulla base di 20 milioni di euro più bonus. Il club toscano aspetta l’offerta ufficiale scritta dagli inglesi nelle prossime ore, non appena verrà formalizzata si potrà arrivare alla definizione della cessione del giocatore. —[email protected] (Web Info)

