Calciomercato Juventus, Zakaria e Vlahovic: ultime news

(Adnkronos) – Cessione in vista per la Juventus che è pronta a salutare Denis Zakaria. Nel futuro del 26enne centrocampista svizzero c'è la Ligue 1, secondo le ultime notizie di calciomercato. Il Monaco ha trovato l'accordo con il club bianconero: 20 milioni di euro la cifra dell'affare, più il 5% sulla futura rivendita. Sono state appena 15 le presenze in maglia bianconera di Zakaria. Arrivato nel gennaio del 2022 bagna il debutto con un gol contro il Verona, nel settembre dello stesso anno viene ceduto in prestito al Chelsea. Altra esperienza negativa: 11 partite disputate in tutte le competizioni, e mancato riscatto da parte del club londinese. In casa bianconera, continua a tenere banco la maglia numero 9. Il nome di Romelu Lukaku, considerato fuori dal progetto del Chelsea, rimane attuale. I londinesi, però, hanno frenato il dialogo con i torinesi: lo scambio tra Lukaku e Vlahovic non decolla. La Juve chiede un conguaglio di 40 milioni, i blues non sembrano intenzionati a salire oltre i 30. Nel quadro, da oggi si potrebbe inserire il Tottenham: con la cessione di Harry Kane al Bayern Monaco, gli Spurs hanno bisogno di un bomber e Lukaku potrebbe diventare un'opzione.

