Calciomercato Juve, ecco Timothy Weah. Inter su Azpilicueta

(Adnkronos) – La Juve si prepara ad accogliere Timothy Weah. La società bianconera sta per mettere a segno il primo vero colpo del suo calciomercato con l’arrivo dell’esterno dal Lille. Il prezzo del cartellino dovrebbe aggirarsi sui 10-12 milioni, per il giocatore – figlio di George Weah- pronto un contratto quinquennale. Weah jr, classe 2000, È un attaccante esterno che quest’anno al Lille ha giocato a tutta fascia. Nelle intenzioni della Juve c’è quello di utilizzarlo come esterno destro a tutta fascia nel 3-5-2 di Allegri. Inoltre, secondo quanto riportato da Sky, l'Inter avrebbe individuato in Cesar Azpilicueta il rinforzo in difesa per la prossima stagione. Nonostante l'anno di contratto residuo con il Chlesea, si starebbe infatti lavorando per chiudere il suo rapporto con la squadra e trovare un'intesa con l'Inter.

