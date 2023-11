Cade albero in via di Donna Olimpia e uccide una donna, Lega: “Monitorare le alberature”

Ci stringiamo intorno alla famiglia della signora scomparsa dopo la caduta di un albero a Monteverde. E al sindaco Roberto Gualtieri chiediamo di aprire un serio e continuativo confronto con le associazioni di tutela del verde che denunciano una gestione del patrimonio arboreo capitolino poco chiara e molto costosa che merita di essere approfondita per evitare tragedie come questa e allo stesso che non permetta il taglio indiscriminato di alberi sani”, lo dichiara in una nota Fabrizio Santori, capogruppo della Lega in Campidoglio.

“Sono mesi purtroppo che alberi di primaria grandezza si schiantano su persone, automobili e ciclomotori attentando la vita di numerose persone. E questo purtroppo è stato fatale. Con l’ondata di maltempo viene per l’ennesima volta messa in crisi la città e la vita dei residenti. E’ il definitivo fallimento della gestione e monitoraggio delle alberature soprattutto su questo territorio che conta, in pochi mesi, solo oggi almeno 4 crolli di alberi ad alto fusto. È preoccupante il ritardo nell’affidamento dei bandi, le risorse assolutamente esigue e una gestione disorganizzata del monitoraggio e delle potature” lo dichiarano Giovanni Picone, capogruppo della Lega in XII Municipio e Valeria Campana, coordinatore del XII municipio.