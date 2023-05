British Airways, problemi a sistemi informatici: cancellati decine di voli

(Adnkronos) –

Problemi ai sistemi informatici della British Airways hanno provocato la cancellazione di decine di voli diretti o in arrivo, all'aeroporto londinese di Heathrow. Ieri i voli in partenza cancellati sono stati più di 50 e oltre 20 quelli in arrivo. "E' stato difficile risolvere il problema", ha ammesso la compagnia. Il sistema è tornato a funzionare alle 23.30 di ieri, ma "potrebbero esserci ancora problemi intermittenti". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

