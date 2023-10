Brigitte Bardot sui social con le lacrime agli occhi: “Grazie a tutti”

(Adnkronos) – Una lettera scritta a mano con una penna blu, con la sua bella e ampia calligrafia, fotografata e postata sui social network per rassicurare i suoi tanti fan: Brigitte Bardot ha pubblicato un biglietto per ringraziare tutti coloro che si sono fatti avanti per sostenerla dopo il malore che l'ha colpita durante l'estate e in occasione del suo 89° compleanno, festeggiato lo scorso 28 settembre. "È con le lacrime agli occhi che vi ringrazio per le centinaia di lettere, biglietti, regali, fiori, semplici parole e per la vostra generosità nei confronti della mia fondazione! Sono sopraffatto dalle emozioni che mi avete dato. Tanta gentilezza, tenerezza e amore dai vostri cuori ha sopraffatto il mio cuore", ha scritto la grande attrice francese. Lo stato di salute della diva aveva destato preoccupazione quando lo scorso 19 luglio i servizi di emergenza si erano recati nella sua villa di Saint-Tropez (Var) per curarla. Il marito Bernard d'Ormale aveva spiegato che verso le 9 del mattino l'attrice aveva avuto "difficoltà a respirare". I sanitari le avevano somministrato ossigeno per aiutarla a respirare e erano rimasti "per un po' a tenerla d'occhio". "Come tutte le persone di una certa età, non sopporta più il caldo. Succede a 88 anni", aveva detto il consorte. "Sono sopraffatta dall'emozione che mi avete regalato", ha scritto Brigitte Bardot sui social. A distanza di due mesi e mezzo, l'attrice ha inviato a tutti coloro che si sono preoccupati per lei un "piccolo ringraziamento globale". "Non posso rispondere a ciascuno di voi, ma voglio che sappiate che ho letto tutte le vostre lettere e vi sono infinitamente grata!" Dopo l'incidente di salute, Brigitte Bardot ha festeggiato il suo compleanno, come afferma nel suo messaggio. "Mi avete aiutato a portare il pesante peso dei miei 89 anni, mi avete dato il coraggio e la fede di cui ho bisogno nelle mie battaglie. Con voi, combatterò la mostruosità umana fino alla fine. Vi amo per sempre", ha aggiunto. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

