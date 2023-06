Bosnia, 13enne spara a scuola: grave insegnante

(Adnkronos) – Un ragazzo di 13 anni ha aperto il fuoco in una scuola nel nord della Bosnia ferendo in modo grave un insegnante. La polizia ha arrestato il ragazzo, riferisce un portavoce dell'ufficio del procuratore di Tuzla a cui è stato affidata l'indagine della sparatoria avvenuta questa mattina in una scuola primaria della cittadina di Lukavac. Secondo le autorità locali il ragazzo fermato è un ex studente della scuola che era stato trasferito in un altro istituto alla fine dello scorso semestre per ragioni disciplinari. L'insegnate è stato colpito al collo ed è ricoverato, in condizioni molto gravi, nell'ospedale universitario di Tuzla. L'attacco nella scuola bosniaca avviene appena un mese dopo che un altro ragazzo, sempre di 13 anni, ha ucciso con un'arma da fuoco nove compagni ed una guardia di sicurezza in una scuola di Belgrado, capitale della Serbia. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

