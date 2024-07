Bonus 200€, ti spetta solo se acquisti una lavatrice nuova | Senza questa etichetta non avrai 1 euro

Bonus 200 euro per l’acquisto della tua nuova lavatrice, una vera manna dal cielo. Lo ottieni solo se ha scritto questo nella sua etichetta.

Non è di certo una spesa da compiere a cuor leggero quella di un grande elettrodomestico. Non per nulla con i tempi che corrono è, al contrario, vivamente consigliato tenere maggiormente i soldini nel proprio portafoglio e conto corrente. Tuttavia, un conto è spendere e spandere, o darsi alle compere sfrenate, un altro puntare all’acquisto di qualcosa che ci serve assolutamente.

E se parliamo della lavatrice sappiamo tutti che non possiamo farne a meno nella nostra dimora. Ok, possiamo anche portare a lavare dei capi delicati e particolari in lavanderia o sfruttare quelle a gettone che funzionano a tutte le ore e che ormai sono diffuse ovunque, anche nei piccoli comuni, con negozi specifici.

Resta comunque insindacabile il fatto che averne una in casa propria è tutta un’altra cosa. Di certo è ben più comodo anche se non è detto che risulti più economico. In che senso? Beh, di certo la lavatrice consuma un sacco sia a livello di energia elettrica che di acqua. Pertanto le bollette di entrambi i consumi sono parecchio elevate anche a causa sua, visto che indubbiamente la usiamo parecchio.

Bonus 200 euro, lo ottieni se acquisti una nuova lavatrice ma a una condizione

Difatti, dati e sondaggi alla mano, in una famiglia generalmente la si aziona almeno una al giorno. Il consiglio è quello di compiere tale azione solo se essa è pieno carico e di puntare a livello di lavaggio su programmi che ci consentano di consumare meno sia di corrente che di acqua. L’eco in tale direzione ci può venire in grande aiuto.

Inoltre verifichiamo, secondo i contratti stilati, quali sono i giorni e le fasce orarie, in cui ci costerebbe meno farlo e agiamo di conseguenze, se chiaramente fattibile. Fatto sta che se ci troviamo ora nella condizione di doverne acquistare una nuova di zecca possiamo farlo con maggior tranquillità grazie al Bonus di 200 euro. Tuttavia per ottenerlo la lavatrice deve avere questa cosa scritta in etichetta.

Controlla se c’è scritto questo nell’etichetta o non becchi nulla

Cominciamo con il dire che l’elettrodomestico in questione deve essere di nuova generazione e dunque uno che ci consenta di risparmiare parecchio a livello di consumi, sotto ogni punto di vista. Pertanto lo possiamo pure vedere come green. Detto ciò dobbiamo però verificare con estrema attenzione a quale classe energetica appartenga prima di cantare vittoria.

Difatti per ottenere tale aiuto, che è decisamente molto interessante, deve almeno fare parte della A. E lo stesso vale per la lavasciuga che comunque oggigiorno sono meno diffuse nelle case degli italiani. Inoltre sottolineiamo che tale cifra verrà riconosciuta dopo l’acquisto che deve essere ovviamente dimostrato con tanto di scontrino e/o di fattura.