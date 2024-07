‘Se prendi un buon voto all’esame, ti stupirò’: non è la nonna a parlare | Lo Stato dà 500€ solo a questi studenti

Porta a casa un super risultato all’esame e ti becchi 500€. No, non te li da la nonna ma lo Stato.

Molti studenti hanno concluso da un mese la loro esperienza scolastica e si stanno godendo a pieni polmoni le vacanze, in attesa di ritornare sui banchi a settembre. Altri ancora non hanno accantonato i libri, perché saranno poi alle prese con gli esami di riparazione. C’è anche chi sta terminando gli esami di maturità.

Sono infatti ancora in corso le prove orali. Moltissimi le hanno già affrontare, mentre altri le attendono. Ovviamente si tratta di un momento molto delicato nella vita di una persona che si ricorderà come un importante passaggio. Non per nulla a ciò è stato dedicato un film in particolare. Parliamo di Notte Prima Degli Esami, che ha lanciato sul grande schermo Nicolas Vaporidis.

L’attore italogreco interpretava Luca Molinari, uno studente che poi ha brillantemente superato l’esame, pur non essendo uno studente modello. Per lui è però poi giunto il riscatto, avendo trovato, nel professore da lui sempre temuto. con il volto del compianto Giorgio Faletti, una persona che credeva in lui e nelle sue capacità.

Lo stato ti dona 500 euro se sei bravo agli esami

Ed è ciò che può essere capitato ad altri nella realtà e che può verificarsi anche ora. Fatto sta che, se si è particolarmente bravi e si riesce ad ottenere un alto punteggio, si possono ricevere la bellezza di 500€ che, vista la terribile crisi che vige in Italia, sono da vedersi come una manna dal cielo.

Saranno donati agli studenti non da un parente o dalla classica nonna, che li vuole premiare per le ore trascorse sui libri, ma direttamente dallo Stato, che da tempo cerca di invogliare maggiormente sia giovani che i giovanissimi a impegnarsi maggiormente nello studio. Controlla ora se anche tu puoi ottenere questi bei soldini.

Becca 100 alla Maturità e lo Stato ti premia

Devi sostanzialmente soddisfare due semplici ma fondamentali requisiti per richiedere e ottenere questa cifra che è strettamente connessa a un ennesimo Bonus. Il primo è che bisogna necessariamente aver compiuto i 19 anni di età. Il secondo consiste nell’aver raggiunto come punteggio all’Esame di Maturità di 100.

Oltre a questo aiuto, il Governo ha però pensato anche ad un altro, che valuta però la situazione reddituale del nucleo familiare di cui lo studente fa parte. Parliamo della Carta Cultura. Quest’ultima può essere ottenuta se si ha un reddito ISEE inferiore a 35.000€. Rimane comunque invariato l’aspetto di aver compiuto almeno 19 anni di età. Possibile infine, se si rispettano tutti i requisiti, ottenere entrambi gli aiuti.