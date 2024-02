Bollo auto, queste categorie di automobilisti fanno i salti di gioia: chi non deve pagarlo

Bollo auto, queste speciali categorie di automobilisti non lo devono più pagare. Ecco di chi si tratta.

Lo sappiamo, quando si tratta di pagare si storce sovente il naso. E’ normale farlo anche se non si possiede, come si suol dire, ” il braccino corto”. Fatto sta che visto il brutto momento e la cattiva aria che si respirano tuttora nel nostro Paese meno si apre il portafoglio o si attinge dal proprio conto corrente e meglio è.

Del resto, si sa, la crisi è tuttora spaventosa e il bello, ovviamente si fa per dire, è che non accenna nemmeno minimamente a diminuire. I rincari poi che hanno toccato in profondità ogni singolo settore non ci lasciano respirare. E poi ci sono le spese fisse nonché quelle impreviste che non ci fanno dormire la notte.

Se poi abbiamo un auto sappiamo che pure lei ci costa un botto. E non parliamo solo del fatto che per farla andare dobbiamo fare il pieno di carburante. No, ci sono anche tasse da pagare e controlli da fare. Di certo il costo che più ci costa sostenere, dati e sondaggi alla mano, è quello relativo al Bollo.

Bollo auto, qualcuno può non pagarlo

Fatto sta che se non lo paghiamo poi, e ve lo diciamo pure molto chiaramente, sono dolori. Difatti potremmo andare incontro non solo all’arrivo di sonore multe ma anche, nei casi più gravi, al fermo del veicolo stesso. Insomma, non c’è da scherzare! Inoltre è sempre bene rispettare le varie date per pagarlo.

Il costo dipende sostanzialmente dai kw della propria vettura. Possiamo pagarlo anche in forma telematica oppure, se siamo, come si suol dire, della vecchia guardia, andando negli uffici dell‘ACI. Tuttavia ora per alcune categorie di automobilisti c’è una lieta novella che scalderà in men che non si dica i loro cuori. Difatti, udite udite, non dovranno più pagarla.

Le fortunate categorie

Parliamo in primis di chi possiede auto ibride ed elettriche. Ovviamente tale scelta è stata fatta per incentivare un acquisto in tale direzione per una svolta più green della nostra vita. Inoltre non dovranno pagare i veicoli intestati ai disabili nonché quelli d’epoca con più di 30 anni.

Infine non devono assolutamente pagarlo quelli appartenenti espressamente a veicoli di associazioni senza alcun scopo di lucro. Tuttavia, onde evitare di fare pasticci e andare nei guai, prima di festeggiare e di non procedere con il pagamento del bollo, è sempre meglio rivolgerci all’ ACI e verificare “il tutto” con molta calma.