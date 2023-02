Il 2022 sarà ricordato per molti versi come l’anno contrassegnato da diversi rincari energetici. Gas, luce, le bollette dell’energia degli italiani sono state interessate da un cospicuo aumento.

Bollette luce e gas

La media degli aumenti

Da questo punto di vista, per molte famiglie italiane si potrebbe tranquillamente definire un anno da dimenticare. Gli aumenti, secondo i calcoli, risultano quantificabili in media del 108% per quanto riguarda la luce e del 58% limitatamente al gas. In pratica, rispetto al 2021, sono poco meno di 1500 euro in più, sia per la corrente elettrica che per il combustibile.

Per la luce sono state Sardegna, Sicilia e Campania, le regioni a dover pagare un prezzo più alto nell’elenco delle regioni italiane. Trentino Alto Adige, Emilia Romagna e Lombardia, sono invece quelle ad aver riscontrato una maggiorazione più significativa per quanto riguarda il gas.

Caro energia

I costi per famiglia

Secondo i calcoli, complessivamente, corrisponde a circa 2893 euro in più per ciascuna famiglia la spesa da gestire rispetto al 2021. A pagare il prezzo più alto la Sardegna che deve considerare anche le cifre della spesa relativa ai trasporti. A gravare sui conti dell’isola la mancanza di un’adeguata fornitura gas in molte zone della regione, che molto spesso è costretta a ricorrere a dispositivi elettrici anche per il riscaldamento.

Cosa è previsto quest’anno

Per il 2023 è però previsto un miglioramento, almeno stando a quello che trapela relativamente agli ultimi aiuti previsti dall’ultima manovra. Il governo sta pensando di introdurre dei nuovi incentivi, a partire dal secondo trimestre dell’anno in corso. L’esecutivo sta anche valutando l’opzione di premiare famiglie e imprese “più virtuose”, in grado cioè di adottare comportamenti orientati al risparmio dei consumi.

Nello specifico, si farebbe una media calcolando una parte basata sui costi dei consumi antecedenti al periodo guerra in Ucraina, con una restante quota, indicizzata sui prezzi di mercato contemporanei. Una modalità adottata anche in Germania.

Intanto, la Legge di Bilancio del governo Meloni ha ridefinito le regole del bonus bollette 2023, l’aiuto destinato alle famiglie che vivono situazioni di disagio economico e/o fisico. Oltre alla conferma prevista per gennaio, febbraio e marzo 2023, il governo ha pensato di innalzare la soglia dell’indicatore ISEE. Per ottenere le agevolazioni infatti si è passati dai 12 mila euro agli attuali 15 mila euro.

