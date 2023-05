Blitz Ultima generazione al Senato, Ilaria Cucchi: “Processo è segnale bruttissimo” – Video

(Adnkronos) – "È un segnale bruttissimo, pessimo. Possiamo interrogarci sui metodi che portano avanti nelle loro manifestazioni questi ragazzi con le quali ci urlano la loro disperazione per un problema climatico che esiste ed è reale ma che un governo e una società miope continuano a ignorare". Così la senatrice di Sinistra Italiana, Ilaria Cucchi, partecipando a un sit in di solidarietà a piazzale Clodio dove tre attivisti di Ultima generazione sono a processo per il blitz dello scorso gennaio quando venne imbrattata con vernice rossa la facciata di Palazzo Madama. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata