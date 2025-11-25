Blitz antidroga nel Lazio: operazione della Polizia smantella due reti di narcotraffico

Un nuovo intervento ad ampio raggio della Polizia di Stato sta interessando Roma, Latina, Nettuno, Pomezia e L’Aquila. L’obiettivo è colpire due strutture dedite al narcotraffico attive sul litorale e nell’area pontina. L’operazione, diretta dalla Direzione Distrettuale Antimafia con il coordinamento del sostituto procuratore Francesco Cascini, ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per 15 persone considerate ai vertici dei gruppi smantellati. Le indagini hanno documentato vendite di stupefacenti capaci di generare un giro d’affari valutato in diversi milioni di euro. Oltre 200 agenti, con l’ausilio di unità cinofile, Reparto Prevenzione Crimine e Reparto Volo, stanno completando perquisizioni e sequestri in più territori del Lazio.

Operazione antidroga nel Lazio: l’inchiesta che ha rivelato due reti strutturate

Gli investigatori della Squadra Mobile di Roma, affiancati dai colleghi di Latina, hanno ricostruito una fitta rete di contatti, punti di stoccaggio e luoghi destinati alle consegne. Le indagini, avviate diversi mesi fa, hanno permesso di controllare spostamenti, accordi e incontri funzionali allo smercio di cocaina e hashish. Gli inquirenti hanno raccolto prove considerate solide, basate su monitoraggi costanti e su riscontri tecnici che hanno chiarito ruoli e modalità operative.

Gli elementi emersi descrivono gruppi capaci di mantenere un’offerta continua verso le piazze del litorale, con figure dedicate al recupero dei carichi, altre responsabili della preparazione delle dosi e altre ancora impegnate nelle consegne. Un sistema ritenuto ben organizzato dagli inquirenti, in grado di alimentare la vendita al dettaglio su larga scala.

Narcotraffico nel litorale romano: un’area strategica per gli affari illeciti

Il litorale di Anzio e Nettuno, insieme ai quartieri periferici della Capitale e alle zone pontine, costituisce da tempo un territorio sensibile per la presenza di gruppi legati al mercato degli stupefacenti. L’operazione odierna conferma quanto il settore sia radicato e capace di rinnovarsi attraverso alleanze, nuovi canali di rifornimento e una gestione molto attenta ai movimenti degli investigatori.

Gli atti dell’inchiesta delineano una struttura che non si limitava alla distribuzione locale. I due gruppi, secondo gli accertamenti, avrebbero costruito un sistema con livelli distinti di responsabilità. In alcune abitazioni venivano mantenuti depositi dove lo stupefacente arrivava in forma concentrata per poi essere suddiviso. Gli addetti alla logistica operavano con cautela, spostandosi in orari variabili e utilizzando percorsi studiati per evitare controlli.

Il ruolo della Direzione Distrettuale Antimafia e il lavoro sul campo

Il coordinamento della DDA della Capitale è stato determinante per dare un assetto unitario all’indagine e consentire agli investigatori di incrociare dati provenienti da territori diversi. La supervisione del sostituto procuratore Cascini ha guidato l’intero impianto, individuando le priorità e autorizzando le attività più delicate.

Sul terreno hanno lavorato decine di equipaggi specializzati. Le unità cinofile antidroga sono state impiegate per perquisizioni in appartamenti, garage e terreni collegati agli indagati, mentre il Reparto Volo ha sorvegliato dall’alto le zone interessate dalle operazioni, permettendo agli agenti a terra di intervenire con rapidità. Il contributo del Reparto Prevenzione Crimine è stato essenziale per garantire un controllo diffuso in aree dove si sospettava la presenza di depositi o appoggi logistici.

Reazioni istituzionali e possibili sviluppi delle indagini

Fonti investigative sottolineano che il blitz rappresenta un passaggio importante nel contrasto al narcotraffico nel Lazio, grazie a un approccio fondato su analisi approfondite e sulla capacità di mettere in relazione elementi provenienti da territori diversi. Le autorità giudiziarie stanno ora valutando l’insieme degli atti raccolti per rafforzare l’impianto accusatorio e verificare eventuali ulteriori responsabilità.

Gli inquirenti ritengono possibile che l’inchiesta apra nuovi filoni. L’ampiezza dei movimenti di droga documentati lascia infatti ipotizzare rapporti con fornitori esterni al Lazio, su cui si stanno già concentrando nuovi accertamenti. L’operazione proseguirà nelle prossime ore con altre verifiche e con il completamento delle perquisizioni già programmate.

Un segnale forte nella lotta al narcotraffico

Il lavoro coordinato di polizia giudiziaria e magistratura offre un’immagine chiara della determinazione nel contrasto ai circuiti della droga sul territorio laziale. L’azione mette sotto pressione due reti considerate molto attive e manda un messaggio preciso a chi continua a investire nel traffico di stupefacenti, ancora uno degli affari più redditizi per il crimine organizzato.