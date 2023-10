Biden crolla nei sondaggi, allarme a un anno da elezioni Usa 2024

(Adnkronos) – E' ai minimi storici l'indice di gradimento per il presidente degli Stati Uniti Joe Biden tra i democratici. Secondo quanto emerge da un sondaggio condotto da Gallup, infatti, Biden ha perso undici punti in un mese quando manca un anno alle elezioni presidenziali Usa 2024. Il che significa che il 75 per cento degli intervistati democratici approva il lavoro che Biden sta svolgendo come presidente. Tra gli indipendenti, solo il 35 per cento ha detto di apprezzare il lavoro del presidente americano. Invariato il consenso dei repubblicani, che si conferma al 5 per cento. Il sondaggio di Gallup, pubblicato a due settimane dall'attacco sferrato da Hamas contro Israele, rivela che Biden ha anche visto un calo del suo indice di gradimento complessivo al 37%. Nella settimana conclusasi il 21 ottobre, le richieste iniziali dei sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti sono state 210mila, con un incremento di 10mila unità rispetto al livello rivisto della settimana precedente. La media mobile sulle quattro settimane è stata di 207.500, con un incremento di 1.250 unità rispetto alla media della settimana precedente. E' quanto emerge dai dati diffusi oggi dal Dipartimento del Lavoro Usa. Il numero complessivo di richieste continuative di sussidi di disoccupazione per la settimana terminata il 7 ottobre è stato 1.566.404, con una riduzione di 12.941 unità rispetto alla settimana precedente. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

