Benzinai, dal 1° agosto obbligo esposizione prezzo medio carburanti

(Adnkronos) – E' stata respinta dal Tar del Lazio la sospensiva dell'obbligo di esporre il cartello del prezzo medio dei carburanti dal primo agosto. Lo si apprende da fonti del ministero delle Imprese e del made in Italy. Dal 1° agosto scatta quindi l'obbligo per le stazioni di rifornimento di esporre il prezzo medio dei carburanti, con l'obiettivo di maggior trasparenza per i consumatori.

