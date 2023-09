Belve 2023, Fabrizio Corona a Francesca Fagnani: “Mio figlio sta male”

(Adnkronos) – Fabrizio Corona tra gli ospiti di Francesca Fagnani nella prima puntata di Belve, in onda domani 26 settembre 2023 su Rai 2. L'ex fotografo dei vip, che ha appena chiuso i conti con la giustizia dopo aver scontato la pena, torna in Rai dopo undici anni. Corna per la prima volta si sofferma su un tema particolarmente doloroso, legato alla malattia genetica del figlio Carlos: "Adesso sta male". Francesca Fagnani chiede come venga affrontata la situazione: "Ho lottato per anni e anni, in questo momento sono in una fase molto brutta mia: ho un po’ abbandonato la speranza. devo ritrovare la forza per ritornare. ma sai che la vita gli ha dato questo e lo devi affrontare, ci devi convivere". Il ragazzo è nato dalla relazione tra Corona e Nina Moric. "Non lo vede mai. Io non riesco a colpevolizzarla o odiarla, lo so che nel suo profondo in quei pochi momenti di lucidità sta male perché non è madre; oggi sta troppo male o troppo fuori per capire che deve fare la madre. Non ci puoi fare più niente, lei non ci sarà più per lui", la risposta. Francesca Fagnani chiede in quale modo il padre sia presente: "Ci sono in questo momento come una presenza, che sa che lui non è una persona che potrà gestire la sua vita da solo. Nel momento in cui non ci dovessi essere io nella sua vita non avrà mai problemi di nessun tipo, ho messo al posto giusto le persone giuste". C'è spazio anche per temi più leggeri e Fagnani vira scherzando sul 'matrimonio' con il controverso chirurgo plastico Giacomo Urtis. Sono pronte le partecipazioni? "Sstiamo organizzando". Corona in passato ha dichiarato di non aver avuto nulla di serio con Urtis se non un assaggio. Ora, però, arriva la smentita: "Se avessi avuto delle esperienze omosessuali lo direi; magari ora che diventerà donna… potrebbe essere… Ora si chiama Jenny, manca una parte della transizione". Corona ha dovuto affrontare processi e condanne per una serie di servizi fotografici associati a ricatti. "Sui 10 casi che hanno trovato otto volte mi chiamarono loro, anche Trezeguet contattò me", dice Corona. Non c’è una volta in cui è andato a dormire con qualche rimorso? La risposta di Corona è lapidaria: "Mai". —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata