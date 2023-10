Belve 2023, anticipazioni della puntata di oggi 10 ottobre su Raidue

(Adnkronos) – Torna oggi martedì 10 ottobre in prima serata su Raidue Belve condotto da Francesca Fagnani. Ospiti della puntata Emma Bonino, Stefania Nobile e Federico Fashion Style. Ecco le anticipazioni. "Sono guarita dal tumore", ha detto Emma Bonino durante l'intervista di Fagnani durante la quale si parte dall’infanzia trascorsa con la famiglia contadina nella campagna piemontese, si passa dalla vocazione politica nata dall’esperienza traumatica dell’aborto che la porta a militare nel partito Radicale e si arriva fino ai giorni nostri: 40 anni di storia italiani condensati. Bonino parla anche del suo rapporto con Marco Pannella. Quando la giornalista le chiede se ancora le manchi nonostante la rottura dei rapporti negli ultimi anni, Bonino confessa: "Sì, è stata una rottura unilaterale da parte sua. Non ho mai capito bene perché e ne ho sofferto molto". E quando la giornalista le chiede: "Davvero non ha capito i motivi della rottura?", lei risponde categorica: "No, o forse mi ha fatto talmente male che ho voluto assolutamente girare pagina e pensare ad altro”. C’è qualcosa che avrebbe voluto dirgli e che non ha fatto in tempo a dirgli? "Sì, gli volevo chiedere ma che ti prende, ma che ti viene in mente? Lui disse una volta che ero una burocrate leale, mah". Durante la puntata di oggi si assiste anche a uno scontro tra Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi, e Francesca Fagnani. "Alla lotteria Italia vince uno, e allora gli altri? Non sono coglioni?", dice Nobile. Fagnani ribatte: "Non entrano in tabaccheria e c'è la minaccia del malocchio", con riferimento alle parole che madre e figlia rivolgevano a chi dubitava dell'efficacia di metodi e prodotti offerti in tv. "Nemmeno da noi c’era minaccia. Se io le dico che lei ha il malocchio e le chiedo un tot di soldi, se me li dà è una cogliona, se mette giù è una furba. Basta con i disagiati", insiste Nobile, che non accetta repliche: "Dico basta perché non erano disagiati". Fagnani fa notare che, a rischiare, erano soprattutto persone fragili e vulnerabili: "Non è che io devo provvedere all’ingenuità", dice Nobile. Il duello va avanti tra "avete giocato sulla fragilità" evidenziato dalla conduttrice e il salvataggio in corner di Nobile: "Eh ma tanto sempre qui arriviamo". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

