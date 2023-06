Basket, “Banchero sceglie Usa e non Italia”

(Adnkronos) – Paolo Banchero, stella degli Orlando Magic e rookie dell’anno nella sua prima stagione Nba, ha scelto: giocherà per gli Usa e non per l’Italia. “Paolo Banchero, rookie of the year, si è impegnato a giocare con gli Usa nei Mondiali in programma alla fine dell’estate nelle Filippine”, twitta Shams Charania, uno degli insider più affidabili in materia di Nba. Banchero, prodotto del basket Usa e figlio di un italo-americano di origini liguri, è stato a lungo accostato alla maglia dell’Italia. —[email protected] (Web Info)

