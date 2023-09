Basilicata, Bardi: “Da gennaio un bonus nella bolletta dell’acqua”

(Adnkronos) – ''Da gennaio i cittadini della Basilicata avranno un bonus nella bolletta dell'acqua. Grazie all'opera di risanamento finanziario di Acquedotto lucano e a una riduzione strutturale dei costi energetici che faremo entro fine anno, i lucani potranno avere un beneficio tangibile anche nella bolletta dell'acqua''. Così il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, che ha annunciato un'agevolazione sulle bollette dell'acqua in aggiunta al bonus gas, attivo da circa un anno.

''Non ci credeva nessuno, lo abbiamo fatto. Con il bonus gas, ribattezzato dai media 'gas gratis a tutti i lucani' – ha aggiunto – abbiamo fatto quello che i lucani attendevano da 20 anni: dare le risorse della Basilicata ai residenti in Basilicata, ai lucani che qui vivono e lavorano. Lo abbiamo fatto con il gas, lo faremo con l'acqua''. Per il governatore lucano, se confermata, è importante anche un'altra notizia che ''sarebbe una vera rivoluzione per il Sud: il governo Meloni starebbe pensando di riconoscere le compensazioni ambientali alle regioni anche sugli impianti di energia rinnovabile: se approveranno questa norma, richiesta quasi un anno fa dalla nostra giunta, nei prossimi anni potremmo dare ai lucani in bolletta della luce quello che abbiamo già fatto con il gas''. Altro annuncio riguarda il caro-carburanti. ''A sinistra cancellarono la card carburante che oggi avrebbe fatto comodo ai lucani – ha detto – noi stiamo studiando su come intervenire sul prezzo di diesel e benzina. Come sapete, non possiamo intervenire su accise e tasse, che valgono il 60% del costo, ma stiamo immaginando un sostegno ulteriore, accanto al bonus già deciso dal Governo Meloni per le famiglie meno abbienti''. —facilitaliawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

