Barilla, il secondo round della guerra dei biscotti è perso: cosa sta succedendo

Si sta stagliando ad ora una vera e propria nube su un prestigioso marchio alimentare, ovvero la Barilla. Il racconto dei fatti.

Non è di certo un bellissimo momento sotto moltissimi punti di vista per un grandissimo colosso, non solo nel nostro Paese, come la Barilla. Da tantissimi anni è entrata di diritto a far parte della nostra quotidianità. Non per nulla nelle nostre dispense non mancano mai e poi mai i suoi prodotti.

La pasta è super famosa e molto utilizzata anche grazie alla presenza di numerosissimi formati, che ci consentono di dare ampio sfoggio ai fornelli della nostra fantasia, facendo vibrare dentro di noi il fanciullino di pascoliana memoria. Inoltre, per chi non è molto abile coi sughi, ne troviamo di pronti, che possiedono lo stesso marchio e troviamo in vendita nei supermercati.

Tuttavia il marchio Barilla rappresenta qualche cosa di molto più ampio, dunque non solo per quel che riguarda la pasta, che è comunque alimento cardine della nostra alimentazione. Difatti, oltre ad essa e ai sughi citati, produce tantissimi prodotti da forno e la farina. La realtà è nata nel 1877 da un piccolo negozio di pane e pasta nella meravigliosa città di Parma.

Barilla, un colosso nell’industria alimentare

Da allora la sua ascesa è stata inarrestabile, e oggi i prodotti della realtà sono presenti in oltre 100 Paesi del mondo. Tantissime sono le fabbriche a disposizione, sia in Italia che all’estero. Fatto sta che ora la Barilla sta vivendo, come già accennato, un momento molto complesso. La questione ha tenuto con il fiato sospeso a lungo tempo i consumatori.

Una sentenza al Tribunale di Brescia si è conclusa in questi giorni come riporta Il Fatto Alimentare. Nonostante ciò la Barilla non si da affatto per vinta e ora ricorre in appello. Insomma la situazione non è ancora chiusa. Fatto sta che ora è molto il chiacchiericcio in Rete al riguardo, visto che parliamo di qualche cosa di molto importante e di prodotti amatissimi, oltre che di larghissimo consumo.

La vicenda

In poche parole sta avvenendo negli ultimi mesi una vera e propria guerra di biscotti tra la già citata Barilla e Tedesco e Sapori Artigianali. In poche parole biscotti come Gocciole, Abbracci e Pan Di Stelle, possono essere copiati, perché ritenuti di uso comune. Ovviamente non li troviamo in altre marche con uguali nomi, ma nell’aspetto son praticamente identici, nonché secondo molti pure nel sapore.

Fatto sta che Barilla, dati e sondaggi alla mano, pare che stia spendendo tantissimi soldi per proseguire con la causa e ricorrere, come detto poco fa, in appello. In ogni caso, come molti consumatori sentenziano anche sui Social, esistono tante copie anche nei discount dei prodotti del marchio a prezzi convenienti e pure nei classici formati famiglia.