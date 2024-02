Banconota rarissima, controlla nelle tasche: se hai questo taglio con questi simboli sopra sei ricchissimo

Se ti capita tra le mani questo taglio di banconota, osservala con attenzione: potrebbe valere un’autentica fortuna!

La numismatica non costituisce una disciplina desueta, e può addirittura fruttare inaspettati tesoretti ad altrettanti inconsapevoli detentori di monete e banconote rare.

Sebbene vanti una lunga storia, che affonda le sue radici nell’antichità, la numismatica rappresenta una fonte di interesse estremamente attuale per molti collezionisti. Alcuni di loro possono concentrarsi su determinate epoche storiche, regioni geografiche o tipologie di monete, e mirano a creare collezioni che riflettono il loro interesse personale.

Altri, invece, vengono in possesso delle banconote o monete rare in modo del tutto casuale, ma possono riuscire ad allenare lo sguardo nell’identificazione di alcuni particolari, che potrebbero segnalare una plusvalenza nel loro valore di mercato.

Scopriamo quindi quali sono gli elementi più comuni che indicano che la potenziale rarità di una banconota… Sì, anche di quelle appartenente al conio Euro!

Come individuare le anomalie in una banconota

Innanzitutto, la banconota in esame deve risultare in perfetto stato di conservazione, ovvero fior di stampa. In secondo luogo, le prime cose a cui prestare attenzione sono le eventuali anomalie. Banconote a bassa tiratura, quindi appartenenti a una serie con pochi esemplari, risultano solitamente piuttosto richieste dai collezionisti.

Lo stesso vale per le serie limitate e per le firme da parte di Governatori temporanei della BCE (come nel caso di quelle firmate da Duisemberg nel periodo dal 1 giugno 2018 al 31 ottobre 2003). Attenzione anche ai numeri di serie poker, consecutivi, radar o con solo 3 e 2 cifre differenti, nonché agli errori di taglio. Una banconota tagliata fuori linea può arrivare a superare fino a 3 volte il suo valore, così come quelle senza ologramma o un filo di sicurezza sbagliato, doppio oppure spezzato.

Come valutare una potenziale banconota rara

Conviene sempre esaminare la banconota con una lente di ingrandimento e sotto una luce il più naturale possibile, in modo da verificare ogni irregolarità della stessa e compararla efficacemente con gli altri esemplari presenti in rete.

Infine, è sempre il caso di richiedere una valutazione su portali come eBay, in modo da avere un confronto diretto con i potenziali acquirenti, e vagliare più di un’opinione in merito. In tal modo sarà anche possibile verificare quanti altri esemplari simili vi siano in circolazione. Alternativamente, è consigliabile consultare un esperto del settore o un catalogo specializzato, anche virtuale, poiché il valore degli esemplari rari può variare notevolmente a seconda delle condizioni di conservazione e della domanda da parte dei collezionisti.