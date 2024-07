Bamba del mese, così “non ci resta che piangere”

Torna ancora in versione trigesimale l’anti-premio ideato dall’attuale direttore editoriale de “Il Giornale” Vittorio Feltri: con tre casi (più un quarto hors catégorie) focalizzati sui… viaggi nel tempo

Torna il “Bamba del mese”, variante trigesimale dell’anti-premio creato dall’attuale direttore editoriale de Il Giornale Vittorio Feltri per omaggiare ironicamente il meglio del peggio del recente passato. Anche in quest’occasione sono stati selezionati tre “casi amari”: di matrice autoctona, e focalizzati in modo particolare sui… viaggi nel tempo.

Bamba del mese (© Chivista / Wikimedia Commons)

Un caso hors catégorie

Nuova edizione, quindi, del “Bamba del mese” che, come la controparte settimanale, si apre con una vicenda ritenuta hors catégorie per non falsare la surreale competizione. Protagonista è l’habitué Joe Biden che dapprima, scrive l’ANSA, si è autodefinito «la prima vicepresidente afroamericana» donna «a servire con un Presidente afroamericano» [Barack Obama, N.d.R.]. E poi, aggiunge il Corsera, ha chiamato l’omologo ucraino Volodymyr Zelensky «Presidente Putin» e confuso la propria numero due Kamala Harris con Donald Trump.

Joe Biden (immagine dalla sua pagina Facebook)

Nel frattempo, però, Sleepy Joe è stato notoriamente dimissionato dalla corsa alla Casa Bianca. Per una volta, quindi, preferiamo evitare di sparare sulla Croce blu.

Presidenziali americane (© GPA Photo Archive / Flickr)

Il “Bamba del mese”

Ci riporta in Italia l’ennesimo epic fail del Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Il quale, come riferisce Sky TG24, ha dichiarato che Cristoforo Colombo voleva circumnavigare «la Terra sulla base delle teorie di Galileo Galilei».

Gennaro Sangiuliano (immagine dalla sua pagina Facebook)

Peccato che, come spiega TGCom24, lo scienziato pisano sia nato nel 1564, laddove il navigatore genovese raggiunse le coste americane nel 1492. Ed è subito (e in tutti i sensi) “non ci resta che piangere”.

Screenshot dal film “Non ci resta che piangere”, in cui i personaggi di Massimo Troisi e Roberto Benigni cercano di insegnare a Leonardo da Vinci invenzioni e concetti contemporanei (© Wikimedia Commons)

Probabilmente però ha fatto peggio il giornalista Francesco Merlo che, sulle pagine de La Repubblica, voleva canzonare proprio l’ex direttore del TG2. Di cui però, come rileva Il Giornale, ha scritto che è stato contestato a Putignano, mentre l’episodio è avvenuto a Polignano. A occhio, ci dev’essere lo zampino di qualche hacker russo.

Francesco Merlo (immagine dalla sua pagina Facebook)

Niente però batte la doppietta dell’ex bi-Premier Giuseppe Conte che, come riporta il Tg La7, ha affermato che Giacomo Matteotti venne ucciso «a Bologna nel 2026». Quando l’omicidio del leader socialista avvenne a Roma nel 1924.

Giuseppe Conte (© Governo.it)

Una gaffe che non si limita più alla sola storia, ma sconfina pure nella geografia. E si merita anacronisticamente il “Bamba del mese”.

Vittorio Feltri (immagine dalla sua pagina Facebook) Barack Obama (© Steve Jurvetson / Wikimedia Commons) Vladimir Putin (© Kremlin.ru / Wikimedia Commons) Volodymyr Zelensky (immagine dalla sua pagina Facebook) Donald Trump (immagine dalla sua pagina Facebook) Kamala Harris (immagine dalla sua pagina Facebook) Ritratto di Cristoforo Colombo (1451-1506), di Ridolfo del Ghirlandaio (Genova, Museo navale di Pegli, 1520 ca.). © rmf24.pl / Wikimedia Commons Ritratto di Galileo Galilei (1564-1642), di autore sconosciuto (© Google Arts & Culture / Wikimedia Commons) Giacomo Matteotti (1885-1924). © Wikimedia Commons