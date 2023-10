Attentato Bruxelles, telefonini illuminati allo stadio per le vittime svedesi – Video

(Adnkronos) – Gesto di solidarietà dei belgi verso gli svedesi, dopo la sospensione della partita tra le due nazionali a seguito dell'attentato nel centro di Bruxelles. I tifosi bloccati all'interno dello stadio hanno illuminato tutti insieme le torce dei telefonini in segno di solidarietà verso le vittime svedesi dell'attentatore. Diversi applausi sono stati rivolti verso le tribune dove erano seduti i tifosi della Svezia. Restano intanto fermi all'interno dello stadio Heysel gli spettatori di Belgio-Svezia. Il centro di crisi nazionale ha fatto sapere che "le autorità stanno esaminando come far uscire i tifosi dallo stadio in sicurezza". Gli spettatori "riceveranno le informazioni sul posto", dice ll Centro di crisi. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

