Attacco a Bruxelles, due tifosi Svezia uccisi prima di match con Belgio

(Adnkronos) – Due tifosi svedesi sono stati uccisi in un attentato stasera nel centro di Bruxelles, proprio mentre si giocava la gara tra Belgio e Svezia valida per le qualificazioni a Euro 2024 e diretta dall'arbitro italiano Maurizio Mariani. L'attentatore, ancora in fuga, ha annunciato che si sarebbe diretto verso lo stadio King Baudouin, sede del match. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

