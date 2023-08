Atp Toronto 2023, oggi Musetti-Medvedev e Sinner-Murray: orari, dove vederli in tv

(Adnkronos) – Serata di sfide di altissimo livello per gli italiani impegnati all'Atp di Toronto 2023. A scendere in campo per gli ottavi di finale saranno infatti Lorenzo Musetti e Jannik Sinner, impegnati rispettivamente nei match contro Daniil Medvedev e Andy Murray. Musetti vs Medvedev si giocherà sul campo principale non prima delle 20.00, mentre Sinner vs Murray si potrà seguire a partire dalle 3.00 del mattino (ora italiana). Entrambi gli incontri saranno trasmessi in diretta tv per gli abbonati su Sky Sport Summer (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203) e in streaming su Sky Go o Now, sempre con abbonamento. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata