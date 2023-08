Atp Toronto 2023, nella notte Sinner-Monfils: programma di oggi, diretta tv e streaming

(Adnkronos) – Si giocano tutti quarti di finale oggi, venerdì 11 agosto, al Masters 1000 di Toronto. Riflettori puntati su Jannik Sinner che nella notte italiana tornerà in campo per affrontare il francese Gael Monfils. All'orizzonte c'è la possibile semifinale con il n. 1 al mondo, Carlos Alcaraz che, dopo la vittoria col brivido contro Hubert Hurkacz, troverà dall’altra parte della rete lo statunitense Tommy Paul. Ad aprire il venerdì canadese saranno le sfide della parte bassa del tabellone con Davidovich Fokina-McDonald e De Minaur-Medvedev. Il programma di oggi Campo Centrale:ore 18.30: Davidovich Fokina-McDonalda seguire: De Minaur-Medvedevnon prima dell'1: Alcaraz-Paula seguire: Monfils-Sinner Diretta tv su Sky Sport Summer e Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming potrà essere seguita su Sky Go, Now e Tennis TV. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

