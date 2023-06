Assobibe, Pierini: “Sugar Tax e packaging, settore bibite analcoliche sta affrontando diverse difficoltà”

(Adnkronos) – "Assobibe ha l'onore di rappresentare un settore importante dell'alimentare del nostro paese con oltre 80mila lavoratori della filiera, 100 stabilimenti produttivi sul territorio e prodotti che sono tipici della nostra tradizione: una vasta gamma di prodotti realizzati ogni giorno nel nostro paese ed esportati in Europa e nel mondo". Così Giangiacomo Pierini, presidente di Assobibe, a margine dell'assemblea pubblica "Socialità, gusto e tradizione Made in Italy nel mondo: il valore delle bevande analcoliche", oggi presso la sede di Assolombarda. "Il settore che rappresento – spiega Pierini – sta affrontando diverse difficoltà. In primo luogo la Sugar Tax, una tassa pensata nel 2019, sospesa, ma che al momento dovrebbe entrare in vigore a gennaio del prossimo anno. Speriamo che il Governo ci ascolti e si arrivi finalmente alla cancellazione di una tassa totalmente inutile per gli obiettivi che si pone e pericolosa per il paese, andando a colpire pesantemente le aziende del settore, che per il 64% sono composte da piccole e medie imprese italiane". "E poi c'è il tema del packaging. In questo momento in Europa si sta discutendo di un nuovo regolamento sui rifiuti da imballaggio che se vedrà la luce nella forma in cui è stata ipotizzata dalla commissione significherà smantellare un tessuto industriale pensato invece nell'ottica del riciclo e del riuso, che ha portato il nostro paese ad essere leader in Europa" conclude il presidente di Assobibe. —[email protected] (Web Info)

