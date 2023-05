Ascolti tv, vince ‘Vivere non è un gioco da ragazzi’ su Rai1

(Adnkronos) – La seconda puntata della fiction di Rai1 'Vivere non è un gioco da ragazzi' si è aggiudicata gli ascolti tv della prima serata di ieri con 2.920.000 telespettatori e il 16,1% di share. Al secondo posto per numero di telespettatori c'è 'L’Isola dei Famosi' che su Canale 5 ne ha ottenuti 2.530.000 con il 18,7% di share, più alto di quello della fiction per via della maggiore durata del programma. Terzo classificato, 'Report' s Rai3, con 1.733.000 telespettatori e l'8,9%, seguito da 'Report Plus' che ha raccolto 1.253.000 telespettatori e il 7,7% di share. Su Rai2 'N.C.I.S. Los Angeles' ha conquistato 943.000 telespettatori con il 4,7% di share e, a seguire, 'Blue Bloods' con 845.000 e il 5,2%. Su Italia 'Suicide Squad' ha totalizzato 935.000 telespettatori con il 5,4%, mentre Retequattro con 'Quarta Repubblica' ha interessato 811.000 telespettatori con il 5,5%. Su Nove 'Only Fun – Comico Show' è stato visto da 715.000 telespettatori pari al 3,9% di share e su Tv8 'A testa alta' da 408.000 con il 2,1%. Chiude la classifica del prime time di ieri La7 con 'Speciale Atlantide – Andrea: scandalo a corte' seguito da 373.000 telespettatori pari all’1,9% di share. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

