Ascolti Tv, Massimo Ranieri vince la serata

(Adnkronos) – Massimo Ranieri vince gli ascolti della prima serata di ieri, ma il dato più rilevante della giornata riguarda il daytime della mattina di Rai1 che con la Festa della Repubblica vola al 38,8% di share. Per quanto riguarda il prime time, 'Tutti i sogni ancora in volo' di Massimo Ranieri su Rai1 ha chiuso con 2.953.000 telespettatori e il 20,2% di share, mentre al secondo posto si è classificata Retequattro con 'Quarto Grado' che avendo raccolto 1.585.000 telespettatori e il 12,2% ha superato Canale 5 dove 'Buongiorno papà' è stato visto da 1.435.000 telespettatori pari al 9,6% di share. Appena fuori dal podio Rai2 con 'The Good Doctor' che ha registrato 982.000 telespettatori e il 5,6% di share, davanti a Italia 1 che con 'Overdrive' ha totalizzato 871.000 telespettatori e il 5,2%. Su Rai3 'Golden Gala 2023' ha conquistato 783.000 telespettatori e il 4,7% di share e, a seguire, 'Le montagne della cultura' ne ha interessati 201.000 con l’1,3%. Su La7 'Propaganda Live' ha ottenuto 698.000 telespettatori e il 5,3%. Chiudono la classifica degli ascolti della prima serata di ieri Nove con 'I Migliori Fratelli di Crozza' (400.000 telespettatori, share 2,4%) e Tv8 con 'Celebrity Chef' (356.000 telespettatori, share 2,4%). Nel daytime della mattina lo 'Speciale Tg1' per la Festa della Repubblica ha ottenuto 2.570.000 telespettatori e il 38,8% di share, preceduto da 'UnoMattina' che ha raccolto 2.481.000 telespettatori e il 27,86%. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

