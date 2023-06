Ascolti tv, lo speciale ‘Porta a Porta’ su Berlusconi vince la serata

(Adnkronos) – Lo speciale 'Porta a Porta, Silvio Berlusconi – L’uomo che ha cambiato l’Italia', in onda su Rai1, ha conquistato gli ascolti della prima serata di ieri con 1.835.000 telespettatori e il 10,5% di share. Al secondo posto si è piazzata Rai3 con 'Report' visto da 1.424.000 telespettatori pari all’8,1%, mentre Canale 5 con 'Tg5 Speciale', sempre dedicato alla scomparsa di Berlusconi, ha ottenuto 1.250.000 telespettatori con l’8,3% di share. Il programma, trasmesso in simulcast su Retequattro e Italia 1 ha totalizzato rispettivamente 534.000 telespettatori e il 3,5% e 345.000 con il 2,3% di share. Su Rai2 'C.S.I. Vegas' ha registrato 908.000 telespettatori e il 5,9% di share, seguito da 'Baywatch' che su Tv8 ha raccolto 804.000 telespettatori e il 5,3%, mentre La7 con 'TgLa7 Speciale – I mille volti di Berlusconi' ha raccolto 667.000 telespettatori e il 5,8%. Nove con 'Ex' chiude la classifica del prime time di ieri con 635.000 telespettatori e il 4,1% di share. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

