Ascolti tv, ‘Blanca’ su Rai1 vince il prime time con il 21,4% di share

(Adnkronos) – Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera, giovedì 26 ottobre, con 'Blanca'. 'Fumo negli occhi”, il quarto episodio della fiction con Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno e Paolo Spollon ha totalizzato infatti 3.842.000 telespettatori e il 21,4% di share conquistando il primo gradino del podio. Secondo posto per Canale5 con 'Grande Fratello', seguito da 2.323.000 telespettatori pari a uno share del 17,05%. Terzo gradino per Italia1 con 'Gemini Man' che ha totalizzato 1.071.000 telespettatori registrando uno share del 5,77%. Fuori dal podio su Tv8 la partita di Europa League Roma-Slavia Praga è stata seguita da 1.059.000 telespettatori (share del 5,3%) mentre su Retequattro 'Dritto e Rovescio' ha ottenuto 891.000 telespettatori e uno share del 6,09%. Su la prima puntata del ciclo di documentari 'Delitti in Famiglia', dedicato al caso di Melania Rea ha interessato 847.000 telespettatori (share del 4,4%), mentre su La7 'Piazzapulita' è stata seguita da 853.000 telespettatori raggiungendo uno share del 5,9%. Su Rai3, invece, 'Splendida Cornice', il programma con Geppi Cucciari, ha realizzato 807.000 telespettatori e il 4,6% di share. Chiude gli ascolti del prime time Nove con 'Only Fun – Comico Show' che è stato seguito da 412.000 telespettatori (2,3% di share). Nell'access prime time sulla rete ammiraglia di viale Mazzini 'Cinque minuti' di Bruno Vespa ha totalizzato il 22,8% di share e 4.566.000 telespettatori mentre 'Affari tuoi' ha ottenuto 4.974.000 telespettatori pari al 23,3% di share. Su Canale5, invece, 'Striscia La Notizia' è stata vista da 3.127.000 telespettatori (share del 14,67%). Da segnalare su Nove il record dello show 'Don't forget the Lyrics' che ha conquistato il 3,5% di share con 730.000 telespettatori e un picco di 922.000. Nella fascia preserale su Rai1 'Reazione a catena' ha conquistato il 26,8% di share e 4.443.000 telespettatori. Su Canale5 'Caduta Libera!' ha interessato invece 2.652.000 telespettatori (share del 16,75%). Nel complesso, la comparazione delle reti generaliste Rai più l’all news nei confronti di Mediaset a pari perimetro ha visto la Rai nell'intera giornata ottenere 2.562.000 telespettatori e il 30,4% di share contro i 2.338.000 telespettatori e il 27,7% di share di Mediaset. Nella prima serata le reti Rai generaliste più RaiNews24 hanno registrato 6.614.000 telespettatori e il 31,8% di share mentre i canali generalisti di Mediaset più TgCom24 hanno registrato 5.286.000 telespettatori e il 25,4%. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

