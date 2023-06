Ascolti tv ascolti, ‘Sophie Cross’ su Rai1 vince la serata

(Adnkronos) – L'ultima puntata di 'Sophie Cross – Verità nascoste' su Rai1 ha conquistato gli ascolti della prima serata di ieri con 2.014.000 telespettatori e il 12,6% di share. Canale 5 con 'Una mamma all’improvviso' ha ottenuto invece 1.481.000 telespettatori e il 9,9%. Terzo posto per 'Cartabianca' su Rai3 che ha chiuso con il record di 1.345.000 telespettatori e il 9,6% di share. Appena fuori dal podio Italia 1 che con 'Love Mi'su Italia 1 ha registrato 1.306.000 telespettatori con il 9,4%, mentre su Rai2 'Per tutta la vita' ha raccolto 840.000 telespettatori e il 5,3% di share. Retequattro con 'The Bourne Identity' ha conquistato 771.000 telespettatori e il 5,3% e La7 con 'Inchieste da fermo' ne ha interessati 723.000 con il 4,6%. Su Tv8 la replica di 'Chi vuole sposare mia mamma o mio papà?' ha totalizzato 307.000 telespettatori e il 2%. Nove chiude la classifica del prime time di ieri con 'Avamposti – Nucleo Operativo' visto da 281.000 telespettatori pari all'1,7% di share. Nell'access prime time 'Techetechetè' di Rai1, dedicato a Sergio Endrigo, ha ottenuto 2.760.000 telespettatori e il 16,4% di share, mentre Canale 5 con 'Paperissima Sprint' ha totalizzato 2.505.000 telespettatori e il 14,8%. Nel preserale è sempre in testa 'Reazione a catena' di Rai1 con 3.098.000 telespettatori e il 25,5% di share. Canale 5 con 'Caduta libera!' ha registrato invece 1.719.000 telespettatori e il 14,6%. Nel complesso le reti Mediaset hanno conquistato la prima serata, con 6.514.000 telespettatori e il 38,97% di share, la seconda serata, con il 41,25% e 3.274.000 telespettatori, e l'intera giornata con 2.743.000 telespettatori e il 38,9% di share. —[email protected] (Web Info)

