Ascolti tv, ‘Amici’ vince la serata: ‘Che Tempo Che Fa’ secondo

(Adnkronos) – Con 4.860.000 telespettatori e il 29,3% di share la finale di 'Amici' su Canale 5 ha vinto gli ascolti della prima serata di ieri. Al secondo posto si è piazzato 'Che Tempo Che Fa' di Rai3 con 2.468.000 telespettatori e il 12,4% di share, e nel segmento Il Tavolo 1.592.000 con 10,35%. Terzo posto per Rai1 che con il film tv 'Il giudice meschino', in replica, ha totalizzato 2.111.000 telespettatori con il 12% di share. Appena fuori dal podio Italia 1 con il film 'Edge of Tomorrow – Senza domani', visto da 1.141.000 telespettatori pari al 6,1% di share, mentre Rai2 con 'Crossword Mysteries – Caduta libera' ha raccolto 736.000 telespettatori con il 3,6%. Retequattro con 'Zona Bianca' ha conquistato 570.000 telespettatori e il 3,6% e Nove con 'Little Big Italy' ne ha interessati 323.000 con l'1,6%. La7 con il film 'I magnifici 7' ha incassato l'1,7% di share con 318.000 telespettatori, mentre Tv8 con il film '(Im)perfetti criminali' chiude la classifica del prime time di ieri con 166.000 telespettatori e lo 0,8% di share. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata