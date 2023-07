Ascolti tv, Alberto Angela vince ancora con ‘Noos’

(Adnkronos) – 'Noos – L’Avventura della Conoscenza', il programma condotto da Alberto Angela e trasmesso ieri sera da Rai1, è stato il più visto della serata di giovedì, con 1.850.000 spettatori e il 14% di share. Al secondo posto, 'Felicissima Sera' (in replica) su Canale 5, con 1.225.000 spettatori e l’11.3% di share. Terzo posto per 'Chicago Fire' su Italia1, con 1.226.000 spettatori e l'8.5% di share. Tra gli altri ascolti di prime time: 'Pooh. Un Attimo Ancora' su Rai3 (928.000 spettatori, share 6.6%), 'Non Sono una Signora' su Rai2 (804.000 spettatori, share 6.7%), 'In Onda Prima Serata' su La7 (709.000 spettatori, share 5.1%), 'Il Segno Della Libellula – Dragonfly' su Rete4 (626.000 spettatori, share 4.8%), 'La Maschera di Zorro' sul Nove (432.000 spettatori, share 3.4%), 'Prey – La Preda' su Tv8 (363.000 spettatori, share 2.7%). —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

