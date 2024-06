Arriva Minosse: temperature record a Roma nei prossimi giorni

Roma si prepara a raggiungere temperature estive elevate con l’arrivo dell’ondata di calore Minosse. Nei prossimi giorni, infatti, il termometro potrebbe toccare i 38-40 gradi, in particolare tra domani e giovedì. Già oggi, il bollettino del Ministero della Salute sulle ondate di calore segnala un’allerta arancione per la Capitale, indicando un rischio per la salute della popolazione, specialmente per anziani, bambini e persone con malattie croniche. Anche chi pratica esercizio fisico intenso o lavora all’aperto è a rischio.

Previsioni e precauzioni

Un lieve sollievo è previsto solo dal fine settimana, quando l’anticiclone africano dovrebbe perdere intensità. Nel frattempo, è fondamentale adottare misure precauzionali per evitare i danni alla salute causati dal caldo estremo: evitare di uscire nelle ore più calde (dalle 10 alle 18), bere molti liquidi e consumare pasti leggeri.

Le iniziative del Campidoglio

Il Comune di Roma, coordinato dall’assessora alle politiche sociali Barbara Funari, sta ultimando i dettagli del piano caldo per l’estate, con un focus particolare sull’assistenza agli anziani e alle persone fragili. “Anche quest’anno offriamo opportunità di svago in città per molti anziani che restano a Roma, spesso soli,” spiega Funari. Questo progetto non solo aiuta a sopportare il caldo, ma promuove anche l’invecchiamento attivo e l’autonomia.

Grazie alla collaborazione con l’assessorato allo Sport, anche quest’anno, nei mesi di luglio e agosto, saranno garantiti circa quattromila accessi gratuiti per gli over 70 in 17 piscine comunali all’aperto. Ogni persona avrà diritto a un massimo di cinque ingressi con un ombrellone ogni due persone e una sdraio. “L’obiettivo è proteggere gli anziani nei mesi più caldi dell’anno, offrendo anche occasioni di socializzazione per combattere la solitudine,” afferma l’assessore allo sport, Alessandro Onorato.

Appello del Comune ai cittadini

Con le ondate di calore non bisogna scherzare. E dal Comune, visto il bollino arancione di questi giorni nella Capitale, si lancia un appello ai romani, soprattutto a quelli più fragili, affinché prendano le giuste contromisure. «Le ondate di calore hanno effetti sulla salute ed è importante proteggersi – spiegano da Palazzo Senatorio – Evita di uscire nelle ore più calde (10-18), bevi molti liquidi (almeno 1,5 litri al giorno, di più se si svolge attività fisica) e alimentati con pasti leggeri, pasta condita in modo semplice, verdura e frutta».

In generale, con il gran caldo andrebbero evitate le bevande gassate o zuccherate, l’alcol e il caffè, «che aumentano la sudorazione e la sensazione di calore, contribuendo alla disidratazione». Quindi indossare indumenti chiari, non aderenti, di cotone o di lino, che non impediscano la traspirazione, fare docce e bagni tiepidi, bagnarsi il viso e le braccia con acqua fresca. E poi soggiornare, per quanto possibile, in ambienti e luoghi climatizzati, a una temperatura tra i 25 e i 27 gradi ed evitare di creare uno sbalzo di temperatura superiore ai cinque o sei gradi rispetto all’esterno. Fuori casa, poi, è possibile usare anche l’app Waidy Wow di Acea, che aiuta a localizzare oltre 50 mila punti di erogazione di acqua potabile disseminati in città. In caso di bisogno, la sala operativa della Protezione civile capitolina è attiva 24 ore su 24 ai numeri 800.854854 e 06.67109200.

Assistenza e supporto sanitario

Dal 1° luglio, il “piano caldo” messo a punto dalla Regione Lazio, in collaborazione con il dipartimento di epidemiologia del Servizio sanitario e la Protezione civile regionale, prevede un’assistenza sanitaria specifica da parte dei medici di medicina generale per contrastare e curare gli effetti delle ondate di calore, soprattutto per bambini e over 65. A Roma, inoltre, l’azienda Farmacap, che gestisce le farmacie comunali, durante l’estate amplia il servizio di teleassistenza e telecompagnia per gli anziani che restano in città. Nelle farmacie Farmacap, nelle giornate dei picchi di calore, è possibile per gli anziani misurare gratuitamente la pressione. «Inoltre sono previste 12 giornate della salute negli sportelli sociali del circuito aziendale e anche nel camper Farmacap – ricorda Funari – con misurazione di pressione, colesterolo e glicemia, la valutazione della funzionalità cardiaca e la distribuzione di integratori specifici per contrastare la disidratazione negli anziani».