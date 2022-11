Arriva in Italia la prima applicazione che combatte gli sprechi alimentari  

A Milano nasce la prima applicazione anti-spreco chiamata “Too good to go” che consente di fare la spesa o risparmiare acquistando prodotti di prima qualità che però restano invenduti.

Ma come funziona l’applicazione?

In queste scatole definite ‘scatole magiche’ troviamo per esempio due pizze a soli 3,99 euro, o un cestino di brioches, pane e focaccia a 2,99 euro, oppure una piccola spesa al supermercato al costo di 4,99 euro. L’iniziativa, diventata ancora più preziosa nei mesi post pandemia, rende Milano la prima città attiva nel combattere gli sprechi di cibo in Italia. Ormai più di 1.200 esercizi commerciali hanno aderito al progetto e grazie a loro sono state vendute circa 365mila magic box in tutta la città.

Tutti gli esercizi commercianti che aderiscono, dalle piccole botteghe alle grandi distribuzioni, inseriscono la disponibilità di ottenere una box senza specificare i prodotti che vi si troveranno all’interno. Sono tutti prodotti in vendita al banco, che entro fine giornata non sono stati venduti e sarebbero destinati a essere buttati.

Gli utenti possono scegliere i locali che mettono a disposizione la propria ‘scatola magica’ venduta a un terzo del prezzo originale. Il pagamento avviene tramite app, mentre il ritiro avviene in negozio nella fascia oraria selezionata, generalmente poco prima della chiusura per evitare i momenti di massima affluenza.

Qual è l’obiettivo dell’app?

L’obiettivo dell’applicazione è quello di contrastare lo spreco alimentare per la salvaguardia dell’ambiente. Ogni pasto venduto tramite l’app permette di risparmiare 2,5 chili di anidride carbonica: un modello virtuoso che ha permesso ai milanesi di evitarne l’emissione in atmosfera di oltre 912 tonnellate.

Dopo circa due anni dall’arrivo di Too good to go in Italia, l’app ha già venduto oltre 2 milioni di magic box. Tra i locali che aderiscono troviamo le pasticcerie Panarello, Baunilla, Martesana, poi il brand della pasta miscusi, e i punti vendita Conad, Decathlon e Ikea Italia.

Le parole del manager Sapora

Eugenio Sapora, Country Manager Italia di “Too good to go“, dichiara: “Siamo orgogliosi di aver raggiunto successi così importanti a Milano, proprio perché per noi questa città rappresenta l’inizio di un grande percorso nato appena due anni fa e che ci ha già portato molte soddisfazioni”.

