Arezzo, incidente a Tavernelle di Anghiari: muore 90enne

(Adnkronos) – Una donna di 90 anni è morta in un incidente stradale avvenuto questa mattina in provincia di Arezzo. Feriti una donna di 64 anni e un uomo di 70. L'incidente vede coinvolta un'auto sulla strada rurale secondaria in località Tavernelle di Anghiari. Sul posto sono intervenuti i mezzi dell’emergenza sanitaria della Asl Toscana sud est, ambulanza della Misericordia di Anghiari, Ambulanza infermierizzata di Sansepolcro, elisoccorso Pegaso 1, Vigili del Fuoco e Carabinieri. La 64enne ferita è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso di Sansepolcro, l'uomo 70enne è stato trasportato in codice giallo a Careggi. —[email protected] (Web Info)

© Riproduzione riservata