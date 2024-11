Ardeatino, veleno per topi in strada: muore un husky di due anni

veleno per topi_pexels-arthousestudio-4618506

Venerdì scorso, 8 novembre, diverse esche di veleno per topi sono state trovate in strada, in via Tito Omboni, vicino a Parco Scott

Brutta notizia per gli abitanti del quartiere Ardeatino a Roma, soprattutto per i proprietari di cani, che spesso frequentano il verde della zona per passeggiate.

Venerdì scorso, 8 novembre, diverse esche di veleno per topi sono state trovate in strada, in via Tito Omboni, vicino a Parco Scott. Questo atto irresponsabile ha causato la morte di un giovane husky di appena due anni, scatenando allarme e indignazione tra i residenti.

La mobilitazione dei cittadini

La Consigliera municipale Simonetta Novi, della Lista Civica Calenda, ha riferito che i cittadini si sono subito mobilitati per rimuovere le esche avvelenate trovate e per diffondere l’allerta tramite cartelli. “I cittadini si sono subito attivati,” ha dichiarato, “mettendo cartelli ovunque e facendo scattare l’allarme.” Grazie alla segnalazione della Consigliera, AMA e i responsabili dell’Area Operativa Sud hanno inviato immediatamente una squadra per bonificare la zona.

In seguito all’incidente, la Novi ha comunicato di aver inviato una richiesta di intervento al Dipartimento Ambiente, all’Assessorato Ambiente, al Municipio VIII, alla Polizia Locale, all’ASLRoma2 e al Garante degli Animali, proponendo una bonifica non solo di via Omboni ma anche delle aree circostanti, incluso Parco Scott e lo spartitraffico verde centrale.

Nel frattempo, i cittadini stanno raccogliendo firme per chiedere una bonifica approfondita dell’intero parco.