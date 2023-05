Anzio, 18enne violentata in strada: è caccia all’uomo

(Adnkronos) – Una 18enne straniera è stata vittima ieri sera di un'aggressione a sfondo sessuale, mentre stava rientrando a casa ad Anzio sul litorale romano. La ragazza è stata trovata in strada in stato di choc da una persona che ha poi avvisato la polizia. Soccorsa, è stata trasportata in ospedale. L'uomo responsabile dello stupro è fuggito. Sono in corso le indagini della Squadra Mobile di Roma e degli agenti del commissariato di Anzio. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

