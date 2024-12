Antipasto per le FESTE, ora con due ingredienti e solo 1 euro metti in tavola la qualità assoluta | Meglio dell’osteria

Un antipasto squisito e facile da preparare. Scopri come farlo per arricchire le tue feste

Le grandi mangiate natalizie rappresentano uno dei momenti più attesi delle festività. Il Natale non è solo sinonimo di regali e addobbi, ma soprattutto di cibo e convivialità. In questi giorni, le tavole si trasformano in veri e propri banchetti, dove i piatti della tradizione si alternano a nuove ricette, tutte accomunate da un unico obiettivo: stupire e deliziare i commensali.

Famiglie e amici si riuniscono, condividendo ore intorno alla tavola in un’atmosfera di allegria e celebrazione.

Ogni regione d’Italia ha le sue specialità natalizie, dalle lasagne emiliane ai cappelletti in brodo romagnoli, dai tortellini modenesi ai secondi piatti a base di carne o pesce tipici del sud.

Non mancano i dolci, simbolo immancabile delle feste: panettone, pandoro, struffoli, cassate, e molti altri completano il quadro di pranzi e cene che spesso si protraggono per ore. Il cibo, in questo periodo, diventa il fulcro attorno a cui ruotano le tradizioni e i legami familiari.

Il cibo delle feste natalizie

Tuttavia, con una quantità così vasta di portate, capita di cercare uno spuntino veloce che possa fare da spezzafame senza dover impegnare troppo tempo ai fornelli o comunque un piccolo antipasto sfizioso. Un piccolo stacco dai pasti principali, magari con un antipasto gustoso ma semplice, che non richieda un grande sforzo di preparazione.

Non tutte le ricette sono facili da realizzare, ma alcune possono davvero salvare l’occasione, soddisfacendo il palato di chi desidera qualcosa di sfizioso senza appesantirsi.

Secondo quanto riportato dal sito inran.it, una ricetta perfetta per questi momenti è un antipasto che si prepara in pochi minuti e garantisce un risultato straordinario. Si tratta di una proposta versatile e adatta a tutti, ideale per arricchire il buffet natalizio o semplicemente per un aperitivo con amici.

Come preparare questo antipasto

Per preparare questo spuntino servono pochi ingredienti: un rotolo di pasta sfoglia, formaggio spalmabile, prosciutto o in alternativa affettati vegani per chi non mangia carne. Il procedimento è semplicissimo. Si inizia stendendo la pasta sfoglia su una teglia da forno disponendo le fette a nostro piacimento. e spalmandovi sopra il formaggio in modo uniforme. Successivamente, si distribuiscono le fette di salmone affumicato e si aggiungono le erbe aromatiche. Una volta completata questa fase, si arrotola la sfoglia su sé stessa, creando un rotolo compatto.

Il rotolo va poi tagliato a fette di circa un centimetro di spessore e disposto su una teglia ricoperta di carta da forno. Basta cuocerlo in forno preriscaldato a 180 gradi per circa 15-20 minuti, finché i rotolini non risultano dorati e fragranti. Il risultato è un antipasto croccante all’esterno e cremoso all’interno, che saprà conquistare tutti i presenti.