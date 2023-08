Anna Foglietta: mi fa schifo entrare nei parchi di Roma

Che la città di Roma sia sporca non è certo una novità, ormai quasi non fa più notizia, e forse per questo si sono affievolite le voci di denuncia, gli appelli a chi di dovere, ma non mancano le testimonianze di cittadini e personaggi noti sulla sporcizia delle strade e dei luoghi pubblici della Capitale.

Dopo Gassmann l’attrice Foglietta

Dopo i tweet dell'attore Alessandro Gassmann, a denunciare una città letteralmente invasa dai rifiuti è stata l'attrice Anna Foglietta, postando un video su Twitter che illustra uno stato di abbandono estremo di un parco pubblico a due passi dal Colosseo.

Un concentrato di sporcizia, incuria, degrado, mancanza di igiene e sicurezza, raccontato in sessanta secondi di vergogna. Entrambi nati a Roma i due attori mostrano una sensibilità particolare verso le problematiche locali.

“Da oggi pubblicherò tutto ciò che va e che non va della mia città. Lo faccio per rispetto di Roma e della mia persona. Ora basta”, così la 44enne Anna Foglietta introduce il post con video su Twitter.

“Qui dovrei portare i miei figli a giocare”

“Questo è un parco che si trova al centro di Roma, al centro di Roma capitale”, dice l’attrice nel video pubblicato su Twitter per documentare lo stato in cui versa il Parco della Resistenza dell’VIII Settembre, situato tra la Piramide Cestia e il Circo Massimo. “E’ un parco dove dovrei portare i miei figli a giocare. Mi fa schifo entrarci, devo capire per quale motivo la mia città deve essere ridotta in questo stato vergognoso.

“Parlare con i turisti è imbarazzante”

Parlare con i turisti è imbarazzante, ogni turista che viene qui a Roma dice ‘la prossima volta non posso consigliarlo’. Cosa me ne faccio del Colosseo se ogni parco è ridotto in questo stato? ‘Roma ogni giorno’ sindaco, mi raccomando…”, aggiunge rivolgendosi al sindaco Roberto Gualtieri.

