Ankara, esplosione in fabbrica missili: 5 morti

(Adnkronos) – Il ministero della Difesa di Ankara ha confermato che sono morti cinque dipendenti della fabbrica di missili nella capitale turca dove questa mattina si è verificata una potente esplosione. "C'è stata un'esplosione nella fabbrica di missili Mke nel distretto Elmadag di Ankara. Cinque dei nostri lavoratori sono stati uccisi a causa dell'esplosione. E' stata avviata un'indagine giudiziaria e amministrativa", ha affermato il ministero in una nota. Secondo quanto riferisce la Cnn turca, dopo l'esplosione è scoppiato un incendio. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco e i medici per prestare soccorso ai feriti. L'impianto nel quale si è verificata l'esplosione si occupa della produzione di missili ed esplosivi per il ministero della Difesa Nazionale e del ministero dell'Interno. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

