Anger Games arriva a Roma: la stanza della rabbia dove si può distruggere tutto

Dopo Milano, Torino e Genova ecco che anche Roma avrà la sua Anger Games. Una stanza davvero particolare nella quale dare sfogo a tutte le pulsioni, anche quelle più distruttive. Il tutto, inoltre, potrà essere fatto nella massima sicurezza.

Dal Giappone a Roma

Il concept vede affondare le sue radici in Giappone, per poi abbracciare gli Stati Uniti e allargarsi sempre di più in tutta Europa. Roma è il quarto approdo italiano di Anger Games dopo il triangolo del nord, e anche i cittadini della Capitale potranno dare sfogo a tutte le loro frustrazioni in solitaria o in compagnia.

In questa stanza, infatti, tutti gli oggetti potranno essere distrutti in assoluta sicurezza garantita, questa, da un set di protezioni che viene fornito a ogni partecipante. Il tempo consentito è di 15 minuti e le percosse agli oggetti – i più disparati tra di loro – saranno accompagnate da una serie di musiche e eternate in un video ricordo.

Due stanze multifunzionali

La Stanza della rabbia di Roma mette a disposizione dei propri avventori due stanze multifunzionali, con l’accesso garantito a massimo tre persone, e una più grande che assicura l’accesso a un massimo di otto persone.

Per accedere alla stanza è obbligatorio prenotare per tempo e tutto il procedimento, compreso di vestizione, briefing e debriefing, conta circa mezz’ora. La struttura, in ogni caso, è aperta ai visitatori e questi potranno prenotare il loro appuntamento proprio all’interno.

Dove e quando aprirà

Al taglio del nastro manca sempre meno e il conto alla rovescia si fa sempre più incalzante. L’Anger Games di Roma aprirà al pubblico venerdì 16 giugno 2023 ma l’inaugurazione vera e propria, con una festa di apertura organizzata, ci sarà sabato 17 giugno.

Il locale capitolino, il quarto per ordine di tempo lungo tutto lo stivale, si troverà in via Amulio 27/29, a pochi passi dalla fermata della Metro A “Colli Albani”.

