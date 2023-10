Nel mirino di Striscia la notizia ancora lui, Andrea Giambruno. Il soprannominato ‘’Giambrunasca’’ del tg satirico di Antonio Ricci, compagno di Giorgia Meloni, nel fuorionda trasmesso ieri sera, giovedì 19 ottobre, ha dato il meglio di sé. Ai costanti controlli del pacco, al turpiloquio, agli ammiccamenti verso una collega, è seguito un backstage esplosivo rivolto a una nuova arrivata. Frasi che sul posto di lavoro, anche se pronunciate con la chiara intenzione di giocare, deflagrano come una bomba. La performance del ‘First Gentleman’, in questo caso, molto First e poco Gentle, diventerà virale.

‘’Posso toccarmi il pacco mentre vi parlo?’’ – chiede probabilmente alle colleghe

‘’Lo hai già fatto’’– risponde una collega

‘’Tu sei fidanzata?’’

‘’Sì, te l’ho già detto stamattina Andrea’’

E poi

’’Sei aperturista? Come ti chiami? Ci siamo già conosciuti io e te.. dove ti ho vista ero ubriaco, come amore?… lo sai che io e ******** abbiamo una tresca? Lo sa tutta Mediaset e adesso lo sai anche tu… stiamo cercando una terza partecipante, noi facciamo le threesome, e anche le foursome con ******** però generalmente va a Madrid a ciu*are… ti volevo dire una cosa: tu vuoi entrare a far parte del nostro gruppo?….. ….Entrerai a far parte del nostro gruppo di lavoro, ti piacerebbe? …. Ma devi darci qualcosa in cambio…’’

‘’La mia competenza?’’– chiede la collega-

E Giambruno risponde… ‘’Devi far parte del nostro gruppo, noi facciamo le foursome’’.

‘’C’è un test attitudinale?’’ – chiede la ragazza-

‘’Certo’’– replica Giambruno

‘’In che senso?’’– chiede la collega.

‘’Tradotto. – Risponde Giambruno – si sc*pa’’.

Gli scivoloni sullo stupro di Palermo e Caivano e sugli immigrati in diretta, il body shaming sui calvi, gli ammiccamenti alla collega in studio, sembrano nulla a confronto del capitombolo dell’ultimo fuorionda. Tali proposte, seppur scanzonate, fanno percepire che i freni inibitori del conduttore richiedono una manutenzione immediata.

Andrea Giambruno è un bravo giornalista e un uomo esuberante, ma essere fuori controllo, lo ha ormai reso una macchietta, fatto che potrebbe solleticare il suo ego. Sarà per questo che spinge sull’acceleratore. Essere il compagno di una donna tanto potente, accende in lui una voglia di protagonismo che lo porta a sbandare. O Giambruno è davvero così? Fatte salve le sue intenzioni che restano scherzose, rimane il peso di quelle parole. Inappropriate in tutti i casi e ancora di più, se a pronunciarle, è il compagno della Premier. Negli anni ‘80 tutto ciò sarebbe stato liquidato come una boutade, ma cosa accadrà nel 2023? Il ‘’Me Too’’ ha cambiato le cose. Per fortuna.

Ricordiamo il polverone sollevato da Memo Remigi. Quel caso è scolpito tra quelli più eclatanti sul tema poiché ha causato il licenziamento dell’artista da parte della Rai per la palpata a Jessica Morlacchi. Le telecamere del programma avevano infatti ripreso la scena avvenuta in diretta e segnalata da alcuni utenti, da Striscia la Notizia poi e, infine, dalla grande circolazione del video, condannato da Serena Bortone. Il cantante si era poi scusato per l’accaduto, minimizzando il gesto, compiuto in modo spiritoso.

C’è da vedere come reagirà Mediaset. E se Giambruno condurrà ancora ‘ Diario del giorno’ su Rete 4, qualcosa dovrà architettare.

Scuse ufficiali potrebbero bastare? Eventuali giustificazioni salveranno il matrimonio che, a suo dire, lui e Giorgia potrebbero avere già celebrato in segretezza. Quanto alla sua carriera, in questa Italia al contrario, potremmo persino immaginarlo nella Casa del Grande Fratello dove con la sua verve farebbe di sicuro impallidire i monotoni concorrenti di quest’ultima edizione.

© Riproduzione riservata