Ancora oggi è nota come LA GRANDE MURAGLIA di Roma | In 4 conoscono questa meraviglia, qui regna solo pace da secoli

Ebbene si, la Grande Muraglia si trova a Roma. Scopri la meraviglia nascosta del Lazio, altro che Cina

Il turismo in Italia è spesso associato alle sue città d’arte più famose: Roma con il Colosseo, Venezia con i suoi canali, Firenze con i suoi capolavori rinascimentali. Eppure, il Belpaese nasconde una miriade di tesori meno noti, che non hanno nulla da invidiare ai più grandi monumenti del mondo.

Borghi medievali arroccati sulle colline, antiche città sotterranee, castelli nascosti tra le montagne e paesaggi incontaminati offrono esperienze autentiche e straordinarie, lontane dal turismo di massa.

Esplorare queste meraviglie significa immergersi in un’Italia più intima, fatta di strade acciottolate, affreschi dimenticati e leggende tramandate nei secoli. Pensiamo, per esempio, alla bellezza selvaggia della Sardegna interna, con i suoi nuraghi misteriosi, o ai borghi della Calabria come Morano Calabro, un intreccio di case che si arrampicano su un pendio e che ricordano i villaggi sospesi della Cappadocia.

Anche in Toscana, lontano dalle mete più battute, esistono luoghi incredibili come Pitigliano, la “piccola Gerusalemme” scavata nel tufo, che regala al visitatore un viaggio nel tempo tra vicoli e gallerie sotterranee.

I borghi storici e la loro bellezza

Il turismo italiano è ricco di questi gioielli nascosti, luoghi che raccontano storie millenarie e offrono panorami spettacolari. Spesso, sono proprio questi angoli meno conosciuti a sorprendere di più: la magia di un borgo medievale avvolto nella nebbia al mattino, il silenzio di un monastero isolato su una scogliera, il fascino di una città fantasma che porta ancora i segni del suo passato.

La varietà del paesaggio italiano rende ogni angolo del paese unico, offrendo al visitatore un’esperienza sempre nuova e diversa. Tra questi luoghi straordinari, alcuni meritano una menzione particolare. Castel del Monte in Abruzzo, ad esempio, è un piccolo borgo dove il tempo sembra essersi fermato, con case in pietra che si affacciano su stradine strette e panorami mozzafiato sul Gran Sasso.

In Piemonte, il borgo di Neive è una perla delle Langhe, con le sue colline ricoperte di vigneti e un centro storico perfettamente conservato. Anche in Sicilia esistono luoghi di rara bellezza, come Castelmola, arroccato sopra Taormina, da cui si gode una vista spettacolare sull’Etna e sul mare.

Una Grande Muraglia tutta italiana

Ma se c’è un luogo che per maestosità potrebbe essere paragonato alla Grande Muraglia cinese, quello è il Monte Soratte, dove sorge il borgo di Sant’Oreste. Situato nella regione del Lazio, questo monte si erge solitario nella campagna romana, dominando il paesaggio con la sua imponente presenza. Sant’Oreste è un borgo antico, ricco di storia e di fascino, che conserva ancora l’atmosfera autentica di un tempo. Le sue stradine strette, le chiese secolari e le rovine che lo circondano raccontano storie di epoche passate, mentre la natura che lo circonda regala panorami spettacolari.

Secondo quanto riportato da Wikipedia, il Monte Soratte è stato un luogo strategico fin dall’antichità, usato dai Romani e in seguito dai tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale, che vi costruirono un bunker ancora visitabile. La sua posizione isolata lo rende un luogo perfetto per escursioni e visite culturali, offrendo un’esperienza unica tra storia e natura. Un esempio perfetto di come il patrimonio italiano non sia fatto solo di città d’arte famose, ma anche di meraviglie nascoste tutte da scoprire.